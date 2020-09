Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse que é muito cedo para saber as razões pelas quais a taxa de mortalidade em Angola está acima da média continental.

"A taxa de mortalidade em Angola devido à covid-19 está certamente entre as mais altas do continente africano, e estamos a investigar as causas destas diferenças entre os países em África, mas ainda é muito cedo para dizer as razões para a mortalidade ser maior", disse John Nkengasong durante a conferência de imprensa semanal que dá conta da evolução da pandemia de covid-19 no continente africano.

Questionado pela Lusa sobre o que explica a elevada taxa de mortalidade em Angola, John Nkengasong respondeu: "A média global é de 3,2%, em África é de 2,4% e Angola não está isolada, há 11 países que reportam taxas de mortalidade acima da média, entre os quais a República do Saraui, com 8%, Chade, com 7%, e Libéria, Nigéria, Egito e Mali, todos acima de 5%, e Angola, com 4%".