Actualidade

Macau vai investir 2,2 milhões de euros no Festival de Luz, o primeiro grande evento desde o início da pandemia, "um primeiro passo" para promover a imagem de uma cidade segura, anunciaram hoje as autoridades.

O festival, que vai custar 21 milhões de patacas (2,2 milhões de euros), foi mesmo antecipado, passando de dezembro para começar no final de setembro, para coincidir com uma possível primeira 'vaga' de turistas chineses, já que a China decidiu voltar a emitir vistos individuais e de grupo, o que deverá acontecer precisamente no fim do mês.

Isto num momento em que a companhia aérea Air Macau reforçou rotas para cidades chinesas e os hotéis começam a dar alguns sinais positivos ao nível das reservas, mas ainda com uma taxa de ocupação que não ultrapassa em média 25%, segundo a diretora da entidade que gere o turismo em Macau.