Covid-19

África registou 204 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando os óbitos para 33.251, contabilizando um total de 1.373.986 infetados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 8.297 casos de infeção e mais 10.489 pessoas foram consideradas como curadas da doença, sendo hoje o total de 1.127.034 recuperados.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 709.211 infeções e 16.868 óbitos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 653.444 casos e 15.705 mortos.