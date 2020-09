Actualidade

O turco-suíço de 26 anos acusado de ter morto à facada um português num restaurante de kebab em Morges, Suíça, no sábado passado, terá saído de prisão no mês de julho, segundo as autoridades.

Em comunicado, o Ministério Público da Confederação (MPC) refere que o suspeito do homicídio do jovem português, de 29 anos, vítima de homicídio na noite do 12 de setembro já era conhecido pelas autoridades.

O acusado de 26 anos de dupla nacionalidade suíço-turca tinha sido detido e mantido em detenção preventiva no mês de abril de 2019, na sequência de um ataque incendiário a uma estação de serviço em Prilly (VD). Foi no decurso deste caso que o Ministério Público do Cantão de Vaud, se deparou com indícios de possíveis antecedentes jihadistas do suspeito.