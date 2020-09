Actualidade

Um novo espaço sobre a educação de "Educação do Amor pela Pátria e por Macau" deverá abrir no território em dezembro, mês em que se celebra a passagem da administração de Portugal para a China, informaram hoje as autoridades.

O espaço, localizado no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania, contará com vários meios didáticos sobre "matérias patrióticas", explicou o diretor da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang.

Durante um encontro com os órgãos de comunicação social, Lou Pak Sang disse ainda que o valor do espaço será de 2,5 milhões de patacas (264 mil euros) e vai contar com vídeos e materiais sobre cultura e história chinesa fornecidos por uma divisão estatal chinesa.