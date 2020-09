Actualidade

Os preços na produção industrial diminuíram 5% em agosto, face a igual mês de 2019, abrandando face à queda homóloga de 5,4% no mês anterior, empurrados pelo agrupamento de energia, revelou hoje o INE.

Excluindo o agrupamento de energia, os preços na produção industrial registaram uma diminuição de 1,4%, face a agosto do ano passado, abrandando face à descida homóloga de 1,6% em julho, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com exceção do agrupamento de bens de investimento, com um aumento de 0,5%, todos os grandes agrupamentos Industriais registaram taxas de variação homóloga negativas, tendo os agrupamentos de energia e bens intermédios registado reduções de, respetivamente, 18,7% e 3,1%, determinando a variação do índice.