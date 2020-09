Covid-19

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que tutela as autarquias locais, informou hoje que não lhe foi reportado qualquer problema com os transportes escolares devido às regras de contenção da covid-19.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes denunciou à comunicação social que vão faltar, no arranque do ano letivo, transportes escolares em algumas zonas deste território porque o distanciamento físico obriga a transportar menos alunos por viagem e não há viaturas para reforçar o serviço.

Questionada pela Lusa, o ministério de Alexandra Leitão respondeu que, "até ao momento, não foi reportada nem sinalizada à DGAL (Direção-geral das Administração Local) qualquer questão relativa aos transportes escolares nem pela CIM de Terras de Trás-os-Montes nem por outras CIM ou autarquias".