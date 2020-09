Actualidade

A presidente executiva da Sonae subscreve uma declaração conjunta em que três dezenas de CEO de empresas multinacionais defendem um novo modelo de crescimento europeu baseado na circularidade, energias renováveis e indústrias de baixo carbono.

A iniciativa foi promovida no âmbito do Grupo de Ação de CEO do Fórum Económico Mundial para o Pacto Ecológico Europeu, sendo a Sonae a única empresa portuguesa envolvida na iniciativa, anunciou hoje o grupo com sede na Maia.

"A pandemia covid-19, com o seu impacto na vida das pessoas, nos rendimentos, nas economias e nas sociedades, veio acelerar a necessidade de uma transformação para criar um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Por isso, cerca de 30 presidentes executivos (CEO) e representantes de multinacionais, entre os quais a presidente executiva da Sonae Cláudia Azevedo, promoveram um manifesto que defende que a Europa tem de aproveitar esta oportunidade para potenciar um novo modelo de crescimento, baseado na circularidade, nas energias renováveis e nas indústrias de baixo carbono", refere a empresa portuguesa em comunicado.