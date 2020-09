Actualidade

O filme "Nheengatu - A Língua da Amazónia", de José Barahona, abrirá, a 22 de outubro, o festival DocLisboa, também ele moldado de forma diferente por causa da covid-19, foi hoje anunciado.

O filme de José Barahona, numa coprodução luso-brasileira que será exibida em estreia mundial no cinema São Jorge, segue o rasto de uma "língua imposta às populações indígenas pelos primeiros colonizadores portugueses que desembarcavam no Brasil no século XV", explica o festival.

Esta 18.ª edição decorrerá num formato reformulado, dividido por módulos de exibição de documentário em sala, entre outubro e março de 2021, sem as secções e competições habituais.