Covid-19

Uma utente de um lar ilegal em Évora infetada com covid-19 e que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) morreu na noite de quarta-feira, revelou hoje a unidade hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, fonte do HESE referiu que se trata de uma idosa, de 88 anos.

Dos outros três utentes do Lar da Quinta da Sizuda, na periferia de Évora e onde foi detetado um surto de covid-19, que se encontravam internados no hospital, dois ainda permanecem na unidade, já que "um outro utente teve alta clínica para o lar".