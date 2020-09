Moçambique/Ataques

Vários eurodeputados portugueses exortaram hoje a União Europeia a não ignorar a situação que se vive em Cabo Delgado, durante um debate no Parlamento Europeu sobre a situação humanitária no norte de Moçambique.

"É grave, muito grave, o esquecimento a que a comunidade internacional e a União Europeia em particular votou a situação de Moçambique. A pandemia não desculpa tudo, não pode ser o véu que tapa aquilo que se está a passar no norte de Moçambique", declarou o líder da delegação do PSD, Paulo Rangel.

No mesmo sentido, o líder da delegação do PS, Carlos Zorrinho, dirigindo-se à comissária responsável pelas Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, que representou o executivo comunitário no debate, defendeu igualmente que a UE não pode "refugiar-se na desculpa da complexidade [da situação], nem da pandemia para abandonar o povo de Cabo Delgado".