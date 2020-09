Actualidade

"A tragédia de Júlio César", de William Shakespeare, encenada por Luís Araújo, vai estar em cena durante o próximo fim-de-semana, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, um espetáculo que irá ajudar a família do ator Bruno Candé.

Depois de se ter estreado no Porto em outubro do ano passado, esta peça, que "mais do que política, é sobre a vida em comum", chega agora a Lisboa para três apresentações: sexta-feira e sábado, às 21:00, e domingo, às 17:30.

Quando se estreou, no Porto, Luís Araújo explicou tratar-se de uma peça sobre "a nossa incapacidade de lidar com os outros, com a ambição dos outros face à nossa própria ambição", o que "não é exclusivo da classe política, mas sim transversal à sociedade".