Covid-19

O diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) do Rio Minho defendeu hoje que um novo encerramento de fronteiras entre Portugal e Espanha "não resolve" a propagação do novo coronavírus e representaria "um duro golpe para a economia transfronteiriça".

Em declarações à agência Lusa, a propósito de uma eventual nova limitação à mobilidade entre os dois países, no âmbito da avaliação à evolução da covid-19 que os governos dos dois países vão fazer nos próximos dias, Fernando Nogueira adiantou que "há outras formas mais eficazes para conter e suster a propagação do novo coronavírus".

"A confirmar-se um novo encerramento de fronteiras, será um duro golpe para a economia de fronteira e mais um contratempo nas relações transfronteiriças", disse o também presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo.