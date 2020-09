Novo Banco

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) pediu uma reunião ao presidente do Novo Banco para que António Ramalho esclareça os compromissos com a Comissão Europeia e o impacto nos trabalhadores.

Em comunicado divulgado hoje, o SNQTB diz que pediu uma reunião a António Ramalho na sequência das últimas notícias sobre a auditoria da Deloitte e da audição parlamentar em sede de Comissão Especializada de Orçamento e Finanças, "com vista a obter esclarecimentos sobre o futuro da instituição financeira".

O sindicato quer perceber "o grau de cumprimento dos compromissos com a DGComp (Direção-geral de Concorrência da Comissão Europeia) e o impacto que terá na dimensão do Novo Banco, nomeadamente no que respeita ao seu quadro de pessoal, cobertura geográfica, serviços financeiros e segmentos de mercado".