Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) condenou hoje ações da Bielorrússia, Rússia e Turquia, apelando aos Estados-membros para que adotem ou reforcem sanções a estes países.

Os eurodeputados aprovaram na sessão plenária que hoje termina resoluções sobre a Bielorrússia, a Rússia e o papel da Turquia no Mediterrâneo Oriental.

Na resolução sobre a Bielorrússia, aprovada com 574 votos a favor, 37 contra e 82 abstenções, o PE rejeita os resultados das "supostas eleições presidenciais" que se realizaram no país em 09 de agosto, uma vez que estas "decorreram em flagrante violação de todas as normas reconhecidas a nível internacional" e salienta que não reconhecerá Lukashenko como chefe de Estado quando o seu atual mandato terminar, em 05 de novembro.