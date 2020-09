Actualidade

A GroundLink, que presta serviços de operações em terra para a Ryanair, ameaçou avançar para despedimento coletivo, se não conseguir chegar a acordo com trabalhadores para redução de horário, ou atingir os mínimos acordos de rescisão de contratos.

Numa comunicação aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a GroundLing III Handling, pede-lhes que optem entre duas situações, que justifica como uma "medida de susbsistência" da empresa: redução do período normal de trabalho em 40% com correspondente redução de vencimento, ou acordos de cessação do contrato de trabalho.

No segundo caso, os acordos dão ao trabalhador acesso ao subsídio de desemprego e a empresa diz estar disposta a pagar os créditos laborais devidos, mais uma compensação pela cessação do contrato, mediante acordo com os trabalhadores e segundo a antiguidade de cada um.