Actualidade

A agência de notação financeira Fitch Ratings desceu hoje a avaliação da qualidade do crédito do Banco Angolano de Investimentos (BAI) para CCC, na sequência da descida do 'rating' de Angola, no princípio do mês.

De acordo com uma nota enviada hoje à Lusa, o 'rating' do BAI foi deteriorado de B- para CCC, ambos abaixo do nível de recomendação de investimento.

"No seguimento da descida do rating de Angola, a Fitch piorou o 'rating' do BAI para refletir os elevados riscos do país em que o banco opera, o que tem um grande influência no 'rating', a sua sensibilidade aos riscos de mercado e aos riscos significativamente maiores da exposição do banco às finanças públicas", lê-se na nota.