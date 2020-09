Actualidade

O espetáculo "A Quiet Moment", uma criação de Bruno Duarte, inaugura, na sexta-feira, a 28.ª Quinzena de Dança de Almada (QDA), que decorre até 11 de outubro em seis espaços, distribuídos pela cidade da margem sul e por Lisboa.

Criado para a Companhia de Dança de Almada, o espetáculo terá lugar às 21:30, com nova exibição no dia seguinte, na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, abrindo uma edição que conta, ainda, com quatro espetáculos de companhias convidadas, um 'workshop' vivencial, três mesas-redondas, quatro programas da plataforma, três sessões de vídeo-dança e várias outras atividades, incluindo um percurso pelas ruas da cidade velha.

"No ano em que comemora 30 anos, a Companhia de Dança de Almada (CDA) procurou ultrapassar as dificuldades da época e manter a organização da 28.ª Quinzena de Dança de Almada, empenhando-se em corresponder às expectativas do público, continuar a surpreender com novos espetáculos e eventos, alguns em novos formatos, criando ou mantendo as indispensáveis condições de segurança para participantes e assistência", explicou a organização em comunicado enviado à agência Lusa.