Actualidade

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram para 860.000 na semana passada, em comparação com 893.000 no período anterior, informou hoje o Departamento do Trabalho.

Na semana que terminou em 05 de setembro, havia 12,6 milhões de pessoas que recebiam o subsídio convencional, uma diminuição em relação aos 13,5 milhões registados na semana anterior.

As inscrições para subsídios de desemprego atingiram um recorde de 6,8 milhões na última semana de março, devido ao confinamento para travar a pandemia de covid-19, e baixaram significativamente em meados de agosto. Desde então a redução tem sido escassa.