Covid-19

As medidas do Governo para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 vão ter um impacto de 4.638 milhões de euros este ano, no saldo orçamental, e de 467 milhões de euros em 2021, estima o CFP.

No seu relatório sobre as "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2020-2024" hoje divulgado, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) refere que mais de dois terços do impacto no saldo orçamental decorre das medidas do lado da despesa, que implicam um acréscimo de 3.565 milhões de euros.

Neste total, a maior fatia corresponde aos subsídios, no valor de 1.986 milhões de euros, dos quais 1.050 milhões de euros dizem respeito ao financiamento do 'lay-off' simplificado e da medida que o substitui de agosto em diante (o apoio à retoma progressiva).