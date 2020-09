Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje que os governos não desperdicem os fundos de estímulo económico a apoiar indústrias de combustíveis fósseis que contribuem para o aquecimento global.

Falando durante uma conferência virtual mundial sobre alterações climáticas, patrocinada pela ONU, Guterres disse que os países devem fazer "uma escolha entre dois caminhos", no momento em que mobilizam biliões de dólares do dinheiro dos contribuintes para a recuperação económica após a pandemia do novo coronavírus.

"Podemos deitar fora dinheiro com os combustíveis fósseis do passado. Esse é o caminho para mais poluição", começou por dizer Guterres.