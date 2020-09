Covid-19

A Câmara de Lisboa defende a realização de testes gratuitos à covid-19 a todos os professores, alunos e funcionários não docentes das escolas públicas da cidade, assim como a realização de testes periódicos por amostragem.

Numa moção, apresentada pelo vereador do BE, responsável pelos pelouros da Educação e dos Direitos Sociais, e que foi aprovada com os votos contra do PS e os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, BE e PCP, a Câmara de Lisboa insta o Governo "a organizar os meios e os recursos para a realização de testes gratuitos a todos os professores/as, alunos/as e assistentes operacionais das escolas públicas, no âmbito do início do ano letivo".

Os casos positivos resultantes do primeiro teste deveriam, posteriormente, ser remetidos para "testagem mais sensível, e também gratuita", lê-se no texto apresentado pelo vereador Manuel Grilo na reunião privada do executivo camarário realizada esta manhã.