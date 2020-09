Actualidade

O Governo aprovou hoje o diploma que permite à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) diferir no tempo a repercussão de certos custos nas tarifas de eletricidade e trava o aumento nas faturas dos consumidores.

De acordo com o comunicado sobre a reunião do Conselho de Ministros de hoje, as consequências da pandemia de covid-19 "criaram pressão adicional e inesperada sobre as tarifas do setor energético".

Neste sentido, o Governo decidiu "assegurar" que os seus efeitos nas faturas dos cidadãos e das empresas sejam "minimizados".