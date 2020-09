Actualidade

A Companhia Instável anunciou hoje que regressa este mês às atividades artísticas no Teatro do Campo Alegre, no Porto, com o novo projeto "Coriolis - Movimento para sustentabilidade", após seis meses de suspensão devido à pandemia.

"Depois do período de suspensão entre março e agosto, setembro marca o regresso das atividades ao Lugar Instável, no Teatro do Campo Alegre. Temos sido convidados a refletir e a adequar as nossas práticas aos desafios dos tempos que correm. Na Companhia Instável, voltamos agora com parte das atividades regulares, num caminho que se faz aos poucos e com prudência, para se ajustar às solicitações que continuam a surgir", explica a Companhia Instável, no dossiê da programação setembro-dezembro 2020, enviado à agência Lusa.

Segundo a Companhia Instável ao longo dos próximos de 20 meses, o novo projeto "Coriolis" tem o objetivo de promover um conjunto de atividades diversificadas destinadas a reforçar a capacidade da Companhia Instável e de um conjunto de outras organizações culturais sem fins lucrativos que operem no domínio das artes performativas.