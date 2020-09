Covid-19

Um grupo de doentes de covid-19 e familiares pediu hoje a abertura de um processo contra o primeiro-ministro francês, Jean Castex, que acusa de conduta "potencialmente perigosa e contraditória" na gestão da pandemia associada ao novo coronavírus.

França tem rejeitado voltar a impor o confinamento, insistindo na necessidade de reativar a economia e "viver com o vírus", apesar de as autoridades registarem um novo aumento significativo dos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 que está a deixar os hospitais de várias regiões à beira da rutura.

Fabrizio Di Vizio, advogado que representa o Grupo de Vítimas do Coronavírus em França, disse ter apresentado hoje o processo no Tribunal de Justiça da República, a instância com competência para julgar membros do executivo.