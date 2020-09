Brexit

O governo britânico garantiu hoje que o plano de anular partes do Acordo de Saída do 'Brexit' não ameaça a paz na Irlanda do Norte, numa resposta a uma advertência do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico reafirmou que a polémica proposta de lei, que está a ser debatida no Parlamento, tem como objetivo "precisamente garantir que o Acordo da Sexta-Feira Santa seja respeitado em todas as circunstâncias" .

"Continuamos absolutamente determinados a que não haja um regresso a uma fronteira física, ou infraestrutura de fronteira, entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte", disse o porta-voz a um grupo de jornalistas.