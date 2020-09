Actualidade

O festival Linha de Fuga, que decorre até 04 de outubro, vai acolher no sábado e domingo, em Coimbra, um percurso 'performativo' de Alain Michard, que o coreógrafo francês já levou a Paris, São Paulo e Tóquio.

O projeto "Città Aperta", com sessões às 11:00 e às 17:00 (reservas em info@linhadefuga.pt), foi feito em cocriação com os artistas que participam no laboratório do Linha de Fuga e habitantes da cidade, sendo um percurso entre a Alta e a Baixa de Coimbra, anunciou hoje a organização.

"'Città Aperta' é uma experiência artística e uma experiência de vida, íntima e coletiva, concebida para um bairro específico de Coimbra, como uma longa caminhada alternadamente tranquila e dinâmica, pontuada por eventos e pausas, feita em conjunto entre todos os espectadores e em respeito entre todos", afirmou o festival.