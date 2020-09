OE2021

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal propôs hoje a inclusão no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) de um regime excecional de reporte de prejuízos fiscais de 2020 e 2021 que permita um encaixe financeiro imediato às empresas.

Esta é uma das propostas apresentadas hoje em conferência de imprensa pela CIP para o OE2021, que serão enviadas ao Governo e aos grupos parlamentares.

Tendo em conta a crise económica causada pela pandemia de covid-19, a CIP propõe um "regime excecional de reporte dos prejuízos fiscais de 2020 e 2021 para anos anteriores ('tax losses carry back'), permitindo um encaixe financeiro imediato para as empresas (via reembolso de imposto) e maiores receitas fiscais no futuro (uma vez que esses prejuízos deixariam de ser reportados a anos posteriores)".