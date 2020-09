Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a retroceder 0,16% para 4.286,76 pontos, seguindo as descidas generalizadas nas praças europeias.

Das 18 cotadas que integram atualmente o índice PSI20, sete ficaram em alta e 11 em baixa.

A Pharol liderou as descidas ao perder 1,88% para 0,11 euros por ação, seguindo-se as duas cotadas do grupo EDP. A EDP Renováveis baixou 1,42% para 13,90 euros e a EDP cedeu 0,80% para 4,22 euros.