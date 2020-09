Actualidade

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, foi hoje eleito com 98% dos votos para presidente da Associação de Turismo do Porto, indo acumular ambos os cargos, confirmou o próprio à Lusa.

"São razões mais do que suficientes para estar de facto feliz pela eleição e muito feliz por este sinal tão expressivo dado pelos associados numa eleição participada e onde foi dado um claro sinal a estes novos órgãos sociais", declarou à agência Lusa Luís Pedro Martins, depois de saber que a Lista N ganhou por "98% dos votos" a eleição para os novos representantes da ATP.

A eleição como presidente da ATP - Associação de Turismo do Porto, a agência de promoção externa do Porto e Norte, decorreu hoje no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.