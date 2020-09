Actualidade

A organização terrorista Estado Islâmico (IS) reivindicou hoje, na sua revista Al-Naba, a morte de oito pessoas, incluindo seis trabalhadores humanitários franceses e dois nigerinos, que foram assassinados a 09 de agosto no Níger.

A publicação, autenticada por múltiplas fontes, incluindo o organismo americano SITE, relata um "ataque relâmpago", na região de Kouré, que resultou na morte de seis "cruzados" franceses e dois "apóstatas" nigerinos.

Pelo menos oito pessoas, seis turistas franceses e dois cidadãos nigerinos, foram assassinadas a tiro a 09 de agosto no Níger por um grupo de desconhecidos na região de Kouré, no sudoeste do Níger, anunciaram fontes de segurança.