Actualidade

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) defendeu hoje que a medida do Governo dos Açores de pagamento parcial dos custos fixos das empresas de agências de viagens deve ser estendida a todo o país.

"A APAVT apela ao desenvolvimento de medidas similares para aplicação no restante território nacional, contribuindo-se assim para uma capacidade de retoma económica nacional mais coerente e homogénea, único modo de assegurarmos o emprego e a dignidade de milhares e milhares de trabalhadores do nosso país", lê-se no comunicado hoje divulgado pela associação que representa as agências de viagens e turismo.

Quanto à medida do Governo regional dos Açores, a APAVT saúda-a, considerando que "integra de forma absolutamente coerente e assertiva uma estratégia global de controlo do desemprego, por um lado, e de sobrevivência das empresas, por outro" e que a região fica mais bem preparada para a retoma da economia.