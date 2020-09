Actualidade

O internacional português Bruno Fernandes, que alinha no Manchester United, é um dos três candidatos ao prémio de melhor jogador da última edição da Liga Europa, juntamente com Éver Banega e Romelu Lukaku, anunciou hoje a UEFA.

O médio luso, que em janeiro se transferiu do Sporting para o Manchester United, foi o melhor marcador da competição, com oito golos, tendo participado em 10 jogos, cinco pelos 'leões' e outros cinco pelos 'red devils'.

A formação inglesa atingiu as meias-finais da última edição da Liga Europa, tendo perdido por 2-1 com os espanhóis do Sevilha, que acabaram por levantar o troféu, ao vencerem o Inter de Milão na final (3-2).