Afeganistão

Forças afegãs e talibãs envolveram-se na noite de quarta-feira em violentos combates que provocaram dezenas de mortos no leste do país, enquanto prosseguem as conversações de paz, indicaram hoje responsáveis oficiais.

"Na noite passada, os combatentes talibãs efetuaram operações contra os postos das forças de segurança afegãs nos distritos de Hesarak, Sherzad e Khogyani", indicou Ataullah Khogyani, porta-voz do governador da província de Nangarhar, onde decorreram os ataques.

"Infelizmente, foram mortos 20 membros das forças de segurança afegãs", acrescentou, referindo-se ainda a dezenas de feridos.