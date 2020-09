Covid-19

Presidentes de câmara da Galiza e Norte de Portugal defenderam hoje, por unanimidade, que os fundos comunitários disponibilizados para a recuperação da crise pandémica devem ser aplicados nos setores produtivos da eurorregião.

A reivindicação foi corroborada por todos os autarcas que integram o Eixo Atlântico e que hoje participaram, em Pontevedra, Galiza, na "Conferência de Presidentes" promovida pela associação transfronteiriça para debater a recuperação da crise provocada pela pandemia.

"Uma das reivindicações unânimes foi o apoio aos setores produtivos do território tanto às pequenas e médias empresas como aos independentes", reforça a nota hoje enviada à imprensa no final do encontro.