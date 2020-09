Actualidade

Os deputados do PS eleitos pelo distrito do Porto querem saber se o Ministério das Finanças já homologou a decisão de regularizar o vínculo laboral dos 43 trabalhadores precários da RTP, tendo voltado hoje a questionar o Governo.

Em comunicado, o PS refere que, numa pergunta dirigida aos Ministérios da Cultura e das Finanças, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (GPPS) eleitos pelo distrito do Porto sublinham que continua pendente "um número significativo" de processos relativos a regularização do vínculo laboral ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

É o caso de um grupo de 42 trabalhadores, nos quais se incluem 26 do Centro de Produção do Norte da RTP e "um outro processo, o qual, por ter sido inicialmente extraviado, não foi incluído neste grupo e deve, como tal, ser considerado", explicam os deputados.