Covid-19

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, disse hoje que o desfasamento de horários de trabalho vai resultar em custos para as empresas e defendeu que esses encargos devem ser repartidos com o Estado.

"[O desfasamento de horários] traz forçosamente custos às empresas, porque nem sempre é conciliável os horários com a rede pública de transportes", afirmou António Saraiva numa conferência de imprensa onde a CIP apresentou as propostas para o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021.

Segundo o presidente da CIP, o desfasamento de horários "traz a necessidade de ter trabalho em turnos e, por contrato coletivo de trabalho, o trabalho em turnos tem remuneração acrescida".