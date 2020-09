Covid-19

O número de casos ativos de covid-19 no concelho de Portalegre subiu hoje para 31, após dois novos testes positivos, disse à agência Lusa fonte do município.

Os 31 casos de covid-19 no concelho poderão estar relacionados com um caso reportado no dia 02 deste mês, que envolvia o funcionário de um restaurante, entretanto encerrado.

Ligada a esta cadeia de transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 há ainda uma outra pessoa infetada, mas reside em Nisa, outro concelho do mesmo distrito alentejano.