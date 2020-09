Covid-19

Os ministros das Finanças e da Saúde do G20, que se reuniram hoje por videoconferência sob a presidência rotativa da Arábia Saudita, alertaram para a existência de "grandes lacunas" na resposta global à pandemia de covid-19.

"Embora as medidas atuais sejam críticas, ainda há grandes lacunas na preparação e na resposta a uma pandemia global", disseram os ministros do grupo dos 20 países mais ricos, num comunicado conjunto emitido no final da reunião, na qual se comprometeram a trabalhar para que o mundo fique "mais bem preparado" para futuras crises sanitárias.

Os ministros do G20 também concordaram que a pandemia de covid-19 revelou algumas "vulnerabilidades" nas competências de comunidade a nível internacional para prevenir, detetar e responder de forma efetiva às ameaças à saúde pública.