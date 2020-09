Actualidade

O treinador Jorge Jesus disse hoje "não estar arrependido" de regressar ao futebol português e ao Benfica, reconhecendo saber "que teria uma tarefa difícil", mas mostrou-se convencido de que vai fazer "uma equipa forte e com qualidade".

"Quando se toma decisões, e no futebol são sempre de risco, numa equipa como o Benfica, que em todos os objetivos joga para ganhar, estás a pôr a fasquia alta. Isso tem feito parte da minha carreira como treinador. Não tenho arrependimento em nada. Nunca me passou pela cabeça", disse o técnico.

Falando na antevisão ao jogo com o Famalicão, da jornada inaugural da I Liga, Jorge Jesus reconheceu que a estreia competitiva da equipa, na terça-feira, frente aos gregos do PAOK, com a derrota que ditou a eliminação da Liga dos Campeões, "não correu como esperava", mas garantiu "motivação" para o restantes desafios da época.