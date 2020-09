Líbano

O primeiro-ministro designado do Líbano, Mustapha Adib, declarou hoje serem necessárias novas consultas com as forças políticas para formar Governo, mais de duas semanas após a sua nomeação num país à deriva.

"Estou plenamente consciente de que não temos o luxo do tempo", reconheceu numa conferência de imprensa, numa altura em que o Líbano está confrontado com uma inédita crise económica, exacerbada pela pandemia de covid-19 e pela explosão de 04 de agosto no porto de Beirute que provocou 190 mortos, 6.500 feridos e a destruição de bairros inteiros da capital.

O antecessor de Adib demitiu-se alguns dias após a deflagração, numa revelação da ineficácia de uma elite política acusada por grande parte da população de corrupção, incompetência, indiferença e clientelismo.