Presidenciais

João Ferreira, candidato presidencial do PCP, acusou hoje Marcelo Rebelo de Sousa de querer "rearrumar" as forças de direita em Portugal e de ter tido um mandato em Belém com "diversões mediáticas".

A acusação foi feita pelo eurodeputado comunista na apresentação da candidatura, na Voz do Operário, em Lisboa, em que acusou o atual Presidente da República de estar "empenhado numa rearrumação das forças políticas, assente num branqueamento da política de direita", a favor do "bloco central", argumento já usado várias vezes pelo PCP nas últimas semanas.