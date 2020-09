Football Leaks

O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) José Miguel Amador afirmou hoje, na quarta sessão do julgamento, que o encontro na estação de serviço se revelou "vital" para a identificação de Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks.

"Veio a revelar-se de uma importância vital a conversa naquele encontro. Terão sido feitas descrições sobre o suspeito, as suas características físicas. Foi essencialmente relevante, porque já tinha antecedentes em investigações anteriores", realçou, explicando que "os inquéritos tinham estado na diretoria do Norte e diziam respeito à infraestrutura informática do Caledonian Bank".

Em 2013, Rui Pinto foi o único suspeito de desviar cerca de 264 mil euros do Caledonian Bank, após aceder ao sistema informático da instituição bancária sediada nas Ilhas Caimão. O inquérito-crime foi arquivado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, em outubro de 2014, na sequência de um acordo extrajudicial entre o jovem e o banco.