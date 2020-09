Venezuela

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, afirmou hoje que a UE só poderá enviar observadores às eleições legislativas da Venezuela, em dezembro, se o país fizer "mudanças importantes" nas condições e prazos.

"Só mudanças importantes nas condições e no calendário poderão permitir o envio de uma missão de observação eleitoral da União Europeia (UE)", disse Josep Borrell, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter.

A declaração do chefe da diplomacia comunitária foi feita no final de uma reunião do Grupo de Contacto Internacional, promovido pela UE para tentar criar na Venezuela condições para a realização de eleições livres e justas.