Football Leaks

O advogado Aníbal Pinto, arguido no processo Football Leaks, disse hoje que a Polícia Judiciária (PJ) tem de "explicar" a partilha de um ofício com o advogado Pedro Henriques, representante da Doyen, relativo à origem dos emails.

"Fiquei chocado, espero que a PJ tenha a dignidade de explicar isso. Fiquei surpreendido, nunca vi uma polícia como a Judiciária, numa investigação que está sujeita a segredo profissional, a dar esse ofício ao mandatário de uma das partes", afirmou o arguido à saída do Tribunal Central Criminal de Lisboa, acrescentando: "A ser verdade que a PJ estava a trabalhar para a Doyen, se é a Doyen que comanda a PJ, não consigo perceber isto."

Em causa, estão as declarações do inspetor da PJ José Miguel Amador, durante a quarta sessão do julgamento, em que a primeira testemunha a ser ouvida perante o coletivo de juízes admitiu que Rui Pinto teria tido conhecimento do ofício entre a PJ e os russos do operador russo Yandex - a pedir informações sobre a origem dos emails que eram trocados entre o administrador da Doyen, Nélio Lucas, e Rui Pinto (então ainda anónimo) - a partir do computador de Pedro Henriques.