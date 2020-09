Venezuela

O Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, do qual Portugal faz parte, apoia as conclusões do relatório da ONU que aponta crimes contra a humanidade ao Presidente venezuelano, "violações muito graves", disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa.

"O Grupo de Contacto Internacional exprimirá [...] o seu apoio ao trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ao trabalho da missão de investigação internacional e independente", disse à agência Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, depois de uma reunião por videoconferência deste grupo.

O chefe da diplomacia portuguesa acrescentou que o relatório da Missão Internacional de Investigação designada pela ONU documentou "violações muito graves e continuadas dos direitos humanos, do Estado de Direito e das próprias regras constitucionais e legais" da Venezuela.