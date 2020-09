Actualidade

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, considerou hoje preocupante o encerramento noturno da urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra, invocando que poderá sobrecarregar os serviços de outros hospitais.

"É preocupante", afirmou à Lusa, assinalando que o Hospital Amadora-Sintra - que decidiu encerrar a urgência de Ginecologia-Obstetrícia durante o período noturno, a partir de segunda-feira, por falta de recursos humanos - "realiza muitos partos diários", uma vez que serve "uma população muito jovem".

O médico obstetra assinalou, ainda, que a percentagem de grávidas infetadas com covid-19 nos concelhos abrangidos pelo hospital era, em agosto, a mais elevada da região Sul do país.