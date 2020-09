Open de Portugal

Oito portugueses seguem dentro do 'cut' provisório da 58.ª edição do Open de Portugal em golfe, estando a liderança do torneio do European Tour entregue a Vítor Lopes, que se estreou com 65 pancadas no Royal Óbidos Golf Course.

Num dia em que as quatro estações se fizeram sentir no estratégico traçado desenhado pelo mítico Seve Ballesteros (Par 72), o jovem Vítor Lopes, de 24 anos, foi quem melhor lidou com as variações climatéricas, fechando a primeira ronda na liderança do 'leaderboard' com sete pancadas abaixo do Par, o seu melhor resultado de sempre numa prova do Circuito Europeu e do Challenge Tour.

O algarvio assinou seis 'birdies' (nos buracos 2, 4, 7, 9, 10 e 11) e um 'eagle' no buraco 5, numa volta só manchada pelo 'bogey' no 'green' do 6, para comandar a prova, dotada de 500 mil euros em prémios monetários, com dois 'shots' de vantagem sobre o espanhol Carlos Pigem e o francês Damien Perrier.