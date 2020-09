Actualidade

O tribunal ambiental do Chile confirmou hoje o cancelamento definitivo do maior projeto de mina de ouro a céu aberto do mundo, em Pascua Lima (Chile e Argentina), devido a múltiplos danos causados ao ambiente.

Além do "encerramento total e definitivo de Pascua Lima", o tribunal multou em nove milhões de dólares a sociedade mineira canadiana Barrick Gold, a segunda maior produtora de ouro do mundo, pelos danos causados ao ambiente durante os trabalhos de construção da mina.

"O tamanho do perigo de afetar a saúde das populações e torna necessário o encerramento do projeto mineiro de Pascua Lima, uma vez que nenhuma outra alternativa de operação segura parece viável para o ambiente e a saúde das populações", indicou o tribunal no seu veredicto.