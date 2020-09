Actualidade

António Salvador revelou hoje ter proposto dobrar o salário de Rúben Amorim para 600 mil euros por época para o técnico continuar no Sporting de Braga, mas o Sporting ofereceu 2,5 milhões por ano ao treinador de futebol.

"Ele cá ganhava 300 mil euros [por época], propus renovação por mais um ano a dobrar-lhe o salário, passar a ganhar 600 mil, mas quando há um clube que paga 2,5 milhões de euros não é possível, infelizmente, o Sporting de Braga acompanhar", revelou o presidente 'arsenalista' numa entrevista que inaugurava as novas instalações da NEXT, televisão do clube que transmite na internet.

Depois de o Sporting ter falhado os prazos de pagamento dos 10 milhões de euros (ME) da cláusula de rescisão do técnico que contratou em março aos minhotos, e após um ultimato do Sporting de Braga, os dois clubes chegaram a um novo acordo, na semana passada, para o pagamento da dívida, que já engloba juros e penalizações.